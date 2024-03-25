وكيل تعليم دمياط يفتتح الدورة الرمضانية (صور)

انطلقت الدورة الرمضانية للعام الثاني على التوالي في "تعليم دمياط"، بمشاركة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط ومحمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

وتهدف هذه الدورة إلى جذب الطلاب إلى المدارس وتأكيد دور المدارس في تنمية الطلاب من النواحي المهارية والوجدانية والمعرفية.

وشهد اليوم بدء الدورة الرمضانية بالتعاون بين إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة أمانى طراف والتوجيه العام للتربية الرياضية بقيادة عزة العجوز بالصالة المغطاة بفارسكور، بحضور "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

انطلقت المباراة بين إدارتي الروضة وفارسكور بحضور مسعد أبوالرجال مدير إدارة الروضة التعليمية ومحمد حمودة مدير إدارة فارسكور.

وأعرب د. أحمد الحفناوى عن سعادته بانطلاق هذه الدورة للعام الثاني على التوالي.

وخلال المباريات، تأهل فريق الروضة بنين للمرحلة الابتدائية وفريق الروضة بنات للمرحلة الإعدادية، بينما انسحب فريق فارسكور بنين للمرحلة الإعدادية وفريق فارسكور بنات للمرحلة الثانوية.