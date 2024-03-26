الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة 12 موظفا بوحدة صحية في دمياط للتحقيق

صحة دمياط
صحة دمياط

أحال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، 12 من العاملين في الوحدة الصحية بشرمساح بإدارة الزرقا، فضلا عن إشراف الإدارة، للتحقيق، بعد أن تفاجئ بغيابهم عن العمل خلال مرور صباحي، لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان.

وتابع وكيل وزارة الصحة، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

وتخدم لوحدة الصحية بشرمساح 12112 نسمة، وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - عيادة الأسنان - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة.

تلك الخدمات ضمن المبادرات الرئاسية الصحية والتي تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوي، صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية - فحص المقبلين على الزواج، الرعاية الصحية والنفسية للمسنين، حملة قلبك أمانة.

كانت أحيت مديرية الصحة في محافظة دمياط، اليوم العالمي للدرن، تحت رعاية الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة.

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