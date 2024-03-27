الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.


 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22904 طن تشمل 188 طن علف حيوانى و304 طن كحول و1600 طن رمل و10350 طن يوريا و6426 طن اسمنت معبأ و1176 طن مولاس و2860 طن بضائع متنوعة.


 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59220 طن تشمل 22667 طن قمح و11059 طن خردة و4555 طن حديد و1700 طن كسب صويا و628 طن سلاج و2000 طن زيت طعام و1200 طن خشب زان و1000 طن كسب عباد و4672 طن فول صويا و9045 طن سكر و1888 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 694 طنا.


 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1651 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1532 حاوية مكافئة.


 

كما غادر عدد 3  قطار بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5867 شاحنة.


 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62026 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143811 طنًا.


 

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6092 شاحنة  حيث تابع اللواء بحري احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على ارصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة. 

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط 3 حاويات أحداث دمياط

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