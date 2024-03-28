الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عطل مفاجئ يقطع المياه عن 12 قرية بدمياط

مياه دمياط
مياه دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـدمياط، عن أن كسرًا مفاجئًا أسفل الكوبري الدولي بالبستان، أدى إلى انقطاع المياه عن عزب النهضة، العدلية، البستان، الحوراني، ميت الشيوخ، العبيدية، فارسكور، كفرالعرب، الشناوى، شرباص، كرم ورزوق، دقهلة.


واعتذرت الشركة في بيان، اليوم الخميس، عن هذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها، مشيرة إلى بذل قصاري جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الشركة، إلى توفير سيارات مياه، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن الذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة  طوال أيام الأسبوع لاستقبال أى شكاوى واردة أو استفسارات من خلال رقم ١٢٥ من أي خط أرضي أو محمول، أو من خلال استقبال رسائل واتس آب على رقم ٠١٠١٣٠١٩٣٣٣.

شركة مياه دمياط مياه دمياط دمياط 19 مشروعا لمياه الشرب مياه الشرب

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