الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

آيتن عامر عن تصريح الوسط الفني كارهين بعض والمصلحة لماهم: "حقيقي"

ايتن عامر
ايتن عامر

علقت الفنانة آيتن عامر، على تصريحاتها التي هاجمت فيها الوسط الفني وقالت عنه "كلهم كارهين بعض والله بس المصلحة لماهم".

وقالت "عامر"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "حقيقي، آه طبعا، وعندم قلت هذا الكلام كنت أقصد ناس بعينهم، ناس أنا بسمعهم شتيمتهم على بعض أول ما في حد منهم يقوم"، مؤكدةً أن هذه الأمور تحدث في كل الأوساط، لكن الوسط الفني تحت بؤرة الضوء. 

وتابعت الفنانة: “زمان كنت بقول على أي حد دي صحبتي، لكن دلوقتي بقيت لازم أدقق وأقول على مين صحبتي ومين أقول عليها زميلتي، ومن كتر ما بقعد في مجموعات بنبقى أصحاب وأحضان، وأول ما حد يقوم من هنا يتقال عليها دمك سم دي عملت كذا وكذا”.

العرافة أيتن عامر النهار والمحور بسمة وهبة

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