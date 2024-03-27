مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.. شريف منير يغادر المنزل غاضبا بعد طلاق زوجته

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة 2 من مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته شريف منير ورانيا يوسف والتي انطلقت أولى حلقاته أمس الثلاثاء، عبر قنوات “سي بي سي” الفضائية ومنصة “واتش ات” الرقمية، أحداثا مثيرة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة

وضمن احداث الحلقة 2 غادر شريف منير "أدهم أباظة" المنزل غاضبا ويغلق هاتفه المحمول، بحاول ياسر الطوبجي "عاصم" أن يثنيه عن قرار ترك المنزل لكنه يفشل.

كما تسعى ميمي جمال "حماة شريف منير ووالدة رانيا يوسف" أن تحل الخلاف وتتحامل على ابنتها التي تغضب منهان وتتهمها أنها تحب زوجها أكثر منها، وتنفعل رانيا يوسف على ميمي جمال في مشهد مؤثر.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا إتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

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