موعد إعادة مسلسل نورة الحلقة 16 على قناة CBC ومنصة watch it

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن موعد إعادة الحلقة الـ١٦ من المسلسل الكرتوني نورة، حيث يعتبر واحد من أفضل الاعمال الخاصة بالأطفال، وتناولت الحلقة عدد من الأحداث المميزة.

موعد إعادة مسلسل نورة الحلقة 16

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بموعد إعادة عرض المسلسل الكرتوني نورة والذي يعرض على قناة cbc، وتهتم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بتوفير كافة الأعمال التي تساعد فى تربية القيم والمباديء لدى الأطفال.

ويعاد مسلسل نورة الكرتوني فى تمام الساعة ١.١٥ مساء وذلك على قناة cbc، حيث يتم عرض الحلقة مرة ثانية لإتاحة الفرصة للمشاهدين بمشاهدة الحلقة.

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ويعرض الحلقة ١٧ من مسلسل نورة الكرتوني، يذاع على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، وتعرض الحلقة السادسة اليوم فى تمام الساعة ٥.٤٥ دقيقة.

قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

ويعتبر المسلسل الكرتوني نورة واحد من أفضل الاعمال التي تهتم بالاطفال خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٤ حيث حرصت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على الاهتمام بتقديم محتوي خاص بالاطفال وذلك من اجل الاهتمام بالعادات والتقاليد وترسيخ قسم ومباديء لدى الاطفال من خلال الاعمال.