الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نورة الحلقة 15 يناقش أزمة زراعة القوقعة وضعف السمع عند الأطفال

المسلسل الكرتوني
المسلسل الكرتوني نورة

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا من الأعمال التي تهم الاطفال وتسلط الضوء على القيم والمبادئ للأطفال، وواحد من تلك الاعمال هي مسلسل نورة.

تناولت الحلقة الخامسة عشر من المسلسل الكارتوني نورة، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، مشكلة مرض ضعف السمع خاصة عند الأطفال، حيث تحدثت نورة مع معلمتها حول مشكلة الطفل يوسف الذي يعاني من ضعف السمع ويحتاج إلى عملية زراعة قوقعة، حتى يستطيع السمع بشكل جيد، وقامت المعلمة بشرح طبيعة هذا المرض لنورة بعدما استفسرت منها عن هده المشكلة، وقامت بطمئنتها عليه.

مسلسل نوره - الحلقة الخامسة عشر | Nora series - Episode 15
المسلسل الكرتوني  نورة

ويعرض المسلسل الكرتوني  "نورة "على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

المسلسل الكرتوني  نورة

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة انه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال،  يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

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