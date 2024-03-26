الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة عرض مسلسل نورة الحلقة 15 على قناة cbc

مسلسل نورة
مسلسل نورة

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن موعد إعادة الحلقة ١٥ من المسلسل الكرتوني نورة، فيعتبر واحد من أشهر المسلسلات الكرتون والذي قدم محتوي مختلف ومتنوع للأطفال يساعدهم في بناء شخصيتهم ويساهم في تعديل سلوكهم بصورة كبيرة.

موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 15
 

ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بموعد عرض المسلسل الكرتوني نورة والذي يعرض على قناة  cbc، وتهتم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتوفير كافة الأعمال التي تساعد في تربية القيم والمبادئ لدى الأطفال.

موعد إعادة عرض مسلسل نورة الحلقة 15

ويعاد مسلسل نورة في تمام الساعة ١.١٥ مساءا وذلك على قناة cbc، حيث ينتظر عدد كبير من الاطفال عرض الحلقة وذلك نظرا للنجاح الكبير الذي حققه العمل.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل نورة الحلقة 16

ويعرض الحلقة 16 من مسلسل نورة، يذاع على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، وتعرض الحلقة السادسة اليوم في تمام الساعة ٥.٤٥ دقيقة.
 

قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية نورة وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية في حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث

ضمن أحداث الحلقة 15.. نورة تنفذ وصية معلمتها وتصالح زميلاتها

مسلسل نورة الحلقة 15 يناقش أزمة زراعة القوقعة وضعف السمع عند الأطفال


ابطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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