الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ضمن أحداث الحلقة 15.. نورة تنفذ وصية معلمتها وتصالح زميلاتها

مسلسل نورة
مسلسل نورة

شهدت الحلقة الخامسة عشر من المسلسل الكارتوني نورة، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، قيام نورة بعقد جلسة مع معلمتها في المدرسة لأخذ رأيها في غضب زملائها منها، خاصة ريم وجميلة، وقد نصحتها المعلمة بالذهاب إليهم ومصالحتهم بأي شكل، وهو ما حدث بالفعل من قبل نورة التي توجهت على الفور إليهم وقامت بمصافحتهم واخبارهم أنها على استعداد تام لمساعدتهم، وهو الأمر الذي أغضب زميلتهم الأخري يارا، التي تركتهم ورحلت من مكان تجمعهم.

مسلسل نورة

ويعرض المسلسل الكرتوني  " نورة "على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

 

ويسلط المسلسل الكرتوني الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

مسلسل نورة

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلي بشكل كبير خاصة أنه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل في حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتوني نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

 

وشارك في تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى. 

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