مسلسل نورة ملخص الحلقة 16.. تأكد الصدفة تحقق المجد

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني "نورة" والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة ملخص الحلقة 16

وبدأت أحداث مسلسل نورة الحلقة 16 بقيام نور اخو بطلة العمل نورة بتصوير نور لعدد من الفيديوهات المختلفة عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي، وقام والدته بالتحدث معه حول قيامه بشراء معدات جديدة ولكنه ينكر ويقوم بالتحدث حول أن المعدات ملك لأحد اصدقائه.

وعند تجتمع العائلة على سفرة الطعام، يتحدث نور حول حلمه بالشهرة والقيام بشراء كل ما يرغبوا به عقب شهرته ولكنه يستمر فى مضايقة اخته نورة.

وتقوم نورة بتسجيل فيديو عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تقوم بعرض قصة فتاة تمكنت من خلال الصدفة من الحصول على جائزة مالية كبيرة وحصلت على شهرة كبيرة حيث كانت تشترك فيه مارثون رياضي دون علمها ولكنها فازت بالصدفة لذا اكدت نورة على ضرورة الحفاظ على الصدفة من اجل استغلالها والنجاح.

حيث تقوم نورة بمتابعة تصوير فيديوهات وعرضها على منصات التواصل الاجتماعي من اجل المشاركة فى توعية اصدقائها وعرض تفاصيل مختلفة كما تقوم بتسليط الضوء على مشروعات الشباب أصدقائها.

مواعيد عرض مسلسل نورة الحلقة 17

ويعرض المسلسل الكرتوني "نورة " على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل نورة الكرتوني، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.