الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل نورة الحلقة 14

مسلسل نورة
مسلسل نورة

يتساءل عدد كبير من محبي مسلسل الكرتونى نورة عن موعد عرض الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الكرتونى نورة لمعرفة موعد إعادة الحلقة وبالتالى متابعتها خاصة أن المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من أكثر المسلسلات المميزة خلال شهر رمضان والتى تقدم محتوي مختلف للأطفال.

 

موعد اعادة مسلسل نورة

ويعاد المسلسل الكرتونى نور فى تمام الساعة 1:15 مساء على قناة سي بي سي، ويذاع مسلسل الكرتون نورة على منصة “  watch it”.

فيعتبر مسلسل الكرتونى نورة واحد من أكثر المسلسلات التى تلقي ترحيبا كبيرا من قبل الأهالى فيجتمع الكبير والصغير على مشاهدته خاصة أنه يقدم محتوي مختلف ومميز للغاية.

 

مسلسل نورة الحلقة 14.. عايدة ومريم قصة نجاح جديدة من سوهاج

مدير "بلو مونك" يتحدث عن فكرة مشروع مسلسل "نورة" للرسوم المتحركة

 

قصة مسلسل نورة 

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

ويهتم المسلسل الكرتونى بتسليط الضوء على العادات والتقاليد المتعارف عليها لدى المجتمع المصري، حيث يظهر مدى الأصالة والتربية القديمة ومدى اهميتها فى تأسيس أطفال واعين وقادرين على تخطر مشكلاتهم.

أبطال مسلسل نورة 

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

وخلال 14 حلقة قدم المسسلل الكرتونى نورة عدد من المشكلات المتعلقة بالأطفال فى المدارس وما يعانى منه الأطفال سواء خلال مرحلة الطفولة في المدرسة أو بعض المشكلات داخل المنزل وكيفية التعامل المثالى مع المشكلة من جانب الأهالى، وهو ماجعله في الصدارة.

رة مسلسل نورة نورة موعد عرض نورة موعد عرض مسلسل نورة موعد اعادة مسلسل نورة قصة مسلسل نورة ابطال مسلسل نورة قنوات عرض نورة قنوات عرض مسلسل نورة موعد مسلسل نورة الحلقة الاولي من نورة نورة الحلقة الاولي نورة الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل نورة الحلقة الاولي من مسلسل نورة كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

نتنياهو يهدد أمريكا: إلغاء مغادرة وفد إسرائيل حال عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

فى البلكونة مع سيدات عزبة حمادة.. نبيلة مكرم تحضر "إفطار المطرية" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟