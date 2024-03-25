موعد إعادة مسلسل نورة الحلقة 14

يتساءل عدد كبير من محبي مسلسل الكرتونى نورة عن موعد عرض الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الكرتونى نورة لمعرفة موعد إعادة الحلقة وبالتالى متابعتها خاصة أن المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من أكثر المسلسلات المميزة خلال شهر رمضان والتى تقدم محتوي مختلف للأطفال.

موعد اعادة مسلسل نورة

ويعاد المسلسل الكرتونى نور فى تمام الساعة 1:15 مساء على قناة سي بي سي، ويذاع مسلسل الكرتون نورة على منصة “ watch it”.

فيعتبر مسلسل الكرتونى نورة واحد من أكثر المسلسلات التى تلقي ترحيبا كبيرا من قبل الأهالى فيجتمع الكبير والصغير على مشاهدته خاصة أنه يقدم محتوي مختلف ومميز للغاية.

قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

ويهتم المسلسل الكرتونى بتسليط الضوء على العادات والتقاليد المتعارف عليها لدى المجتمع المصري، حيث يظهر مدى الأصالة والتربية القديمة ومدى اهميتها فى تأسيس أطفال واعين وقادرين على تخطر مشكلاتهم.

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

وخلال 14 حلقة قدم المسسلل الكرتونى نورة عدد من المشكلات المتعلقة بالأطفال فى المدارس وما يعانى منه الأطفال سواء خلال مرحلة الطفولة في المدرسة أو بعض المشكلات داخل المنزل وكيفية التعامل المثالى مع المشكلة من جانب الأهالى، وهو ماجعله في الصدارة.