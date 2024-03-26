مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. عايدة تكشف مسرب أوراق الشركة لعائلة الغول

تسائل حسن ضرغام، خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حول كيفية معرفة إسماعيل الغول أوراق داخل خنة علي ضرغام في شركة آل ضرغام، وهي أوراق شحنة جاء فيها مخدرات من الخارج إلى مصر، لتقنعه عايدة التي تقوم بدورها غادة عبدالرازق، أنه مثلثما هم يزرعون بداخل شركة الغول أشخاص لمعرفة المعلومات، فمن المؤكد أن الغول يزرع بداخل شركة ضرغام أحد.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 16

وأكدت عايدة أن الشخص الذي يسرب المعلومات من شركة آل ضرغام هي سكرتيرة علي ضرغام، لأنها الوحيدة التي تستطيع الوصول إلى خزنة علي، متاسئلة: بس هيا بتاخد الورق وتسلمه بنفسها، ولا زاقين عليها حد بيسلم الورق بنفسه؟

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن