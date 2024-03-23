صيد العقارب الحلقة 13|جمال يوسف يخون عائلة ضرغام بـ 100 ألف جنيه

مسلسلات رمضان 2024

تحاول سيمون التي تلعب دور "سميحة" أن تجند متولي أحد العاملين في منزل "ضرغام" لحسابها، وذلك بعدما تصاعدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب، التي تعرض حصريًا عبر قناة سي بي سي، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 13

وضمن احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 ،قررت أن تعتمد سماسم على متولي الذي يلعب دوره الفنان جمال يوسف، أحد العاملين في منزل عايدة ضرغام (غادة عبدالرازق)، من خلال طلب منه أن يفعل أمر ما مقابل مبلغ من المال قدره 100 ألف جنيهًا.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة الـ14 من مسلسل صيد العقارب، حصريًا عبر قنوات شبكة cbc إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً عبر cbc دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

اقرأ ايضا

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

قنوات شبكة سي بي سي، وشبكة قناة سي بي سي دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كلٍ من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.