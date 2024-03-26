مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. سامح الغول استغل شركة "ضرغام" لاستيراد شحنة كوكايين

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. كشف تاجر الكوكايين لغادة عبدالرازق أنه يريد الاتفاق معها، مؤكدًا: "سامح الغول استورد البضائع عن طريق أوراق خاصة بشركتكم".

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 16

كشف "حسان بيه" لغادة عبدالرازق خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 16، أن البضائع وردت من أوكرانيا عن طريق شركة أل ضرغام، وأنه رأى أوراق الاستيراد والرسوم والإفراج الجمركي، وأنا على علم بذلك وأن شقيقك المرحوم علي استلم الشحنة التي تم دس المخدرات بها من الميناء، وأنا على تمام اليقين أن ذلك تم دون علمه، ثم قام بوضعها في المخازن الخاصة بشركتكم.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشرة

يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشرة حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل صيد العقارب

يعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حس.