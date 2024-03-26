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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

صيد العقارب الحلقة16
صيد العقارب الحلقة16

يبحث الكثير من متابعي دراما مسلسلات رمضان 2024، عن موعد عرض والقنوات الناقلة للمسلسل صيد العقارب الحلقة 16، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 بطولة غادة عبدالرازق ويذاع يوميا على منصة واتش ات وقناة سي بي سي، وتدور أحداثه حول صراع بين عائلة ضرغام وتقوده غادة عبدالرازق التي تبحث عن ثأر شقيقها من عائلة رياض الخولي "اسماعيل الغول"


مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 16

ومن المقرر في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة16 أن تواصل غادة عبدالرازق كبيرة عائلة ضرغام، البحث عن ثأر شقيقها من خلال استخدام كل الأدوات المتاحة أمامها.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة عشر

ويذاع مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة عشر على منصة واتش ات يوميا، طوال شهر رمضان الساعة 7.30 مساء وعلى قناة سي بي سي في نفس الموعد

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من: أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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