مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. حسان يهدد إسماعيل الغول ويطلب رؤية سامح

هدد تاجر المخدرات حسان، إسماعيل الغول الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، خلال أحداث مسلسل صيد العقارب، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بضرورة جلب ابنه سامح ليسأله عن مكان المواد المخدرة، وذلك بعد إقناع غادة عبدالرازق له بسؤال سامح الغول عن مكان المخدرات، بدلا من أن يسألها هي، فهي لا تعرف لأنه على حد قوله فعلي ضرغام وسامح الغول من يعرفون المكان، وليس هي كما قال له إسماعيل الغول الذي هدفه إبعاد ابنه عن المشاكل، وإيقاع عائلة ضرغام في مشكلة مع تاجر المخدرات.ألها

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن