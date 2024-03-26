قصر باكنجهام: الملك تشارلز الثالث سيحضر قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج

أعلن قصر باكنجهام أن الملك تشارلز الثالث سيحضر قداس عيد الفصح في كنيسة "سانت جورج" بقلعة وندسور.

وذكر القصر - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم /الثلاثاء/ - أنه من المقرر أن تحضر الملكة كاميلا وأفراد آخرين من العائلة المالكة القداس.

فيما لم ترد القناة المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



وكان الملك تشارلز الثالث قد تم تشخيصه بمرض السرطان في أول شهر فبراير الماضي.. وفي أول بيان له عقب ذلك، أعرب ملك بريطانيا عن امتنانه وشكره العميق للشعب البريطاني على دعمه، قائلا: "إن تمنياتهم الطيبة هي أكبر قدر من الراحة والتشجيع".