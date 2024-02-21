فى أول اجتماعاته بعد الإصابة بالسرطان.. الملك تشارلز يلتقى "ريشى سوناك"

التقطت عدسات وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الأربعاء، الملك تشارلز وهو يلتقي برئيس الوزراء ريشي سوناك، وهي المرة الأولى التي شوهد فيها وهو يعود إلى العمل منذ الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان.

وصافح "سوناك" عند وصوله لحضور قصر باكنجهام بعد ظهر الأربعاء، قائلًا: "من الرائع رؤيتك تبدو بهذا الشكل الجيد"، حسبما أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال الملك: "الرسائل والبطاقات المرسلة جعلتني أبكي".

توقف القيام بواجباته العامة

وأثناء تلقيه العلاج، توقف الملك عن القيام بواجباته العامة، لكنه يواصل مهامه كرئيس للدولة.

وشوهد الملك متوجهًا إلى الكنيسة في ساندرينغهام، ثم يتم نقله من وإلى كلارنس هاوس في لندن، لكن هذه كانت أول رؤية له في مثل هذا المكان الرسمي منذ الإعلان عن تشخيص إصابته بالسرطان قبل أكثر من أسبوعين.