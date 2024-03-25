تحرير 16256 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 16256 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 663 مخالفة السير بدون تراخيص،30 دراجة نارية مخالفة، 10021 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 6 مخالفات موقف عشوائى، 358 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 3 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.