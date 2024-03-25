الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة لتزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقاهرة

تزوير
تزوير

ضبطت أجهزة الأمن تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص وترويجها مقابل مبالغ مالية.

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة، باصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

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بـ"الفوتوشوب".. ضبط عصابة تزوير أوراق السجل المدني في بني سويف

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إحالة مفتش صحة وآخرين للمحاكمة بتهمة تزوير تصاريح الدفن

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم وبحوزتهم عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير - إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة - عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة" والأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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