بـ"الفوتوشوب".. ضبط عصابة تزوير أوراق السجل المدني في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص وزوجته ببنى سويف لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها عبر موقع "فيسبوك".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل وزوجته- مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى سويف)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمســرة فـى مجال الأحوال المدنية واستقطاب راغبي الحصول المحررات الرسمية ببيانات "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية وترويج تلك المستندات عبر موقع "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما (8 أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير- هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من صور المستندات المستخدمة فـى عمليات التزوير"- الأجهزة المستخدمة فـى التزوير).

بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما العديد من وقائع التزوير باستخدام الأجهزة المضبوطة بأسلوب برنامج الفوتوشوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.