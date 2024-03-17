قطاع الأحوال المدنية يوفد قوافل مجهزة لتقديم الخدمات للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي– المصدرات المميكنة) بنطاق محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وأسيوط وشمال سيناء.

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 7494 بطاقة رقم قومي و20701 مصدرًا مميكنًا.



وواصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 805 بطاقات رقم قومي و125 مصدرًا مميكنًا.



وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات لـ21 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على عدد من النوادى الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ153 مواطنًا ومواطنة.



بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ150 مواطنًا ومواطنة، وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي، من خلال التيسير عليهم في تلقيهم الخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.