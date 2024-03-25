الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن يداهم مخزنًا غير مرخص لتعبئة تبغ مجهول المصدر

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بإدارة مخزن لتعبئة وتغليف التبغ واستخدامه كمصنع بدون ترخيص بالقاهرة.

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إدارة 4 أشخاص مخزن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة البساتين واستخدامه كمصنع لتعبئه وتغليف التبغ ومستلزماته وقيامهم بتجميع كميات كبيرة من التبغ مجهولة المصدر وتغليفها مستخدمين في ذلك علامات تجارية مقلدة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بداخل المخزن على 557 باكت تبغ، وكميات كبيرة من التبغ معدة للتعبئة، وأدوات التصنيع، واعترفوا بإدارتهم المخزن بدون تـرخيص وحيازتهم للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخزنا غير مرخص تبغ مجهول المصدر تبغ قسم شرطة البساتين تغليف التبغ

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