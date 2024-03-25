الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ملايين الصواريخ.. الشرطة تداهم مخازن ومصانع الألعاب النارية

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية وترويجها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قائد سيارة "ربع نقل" محمل عليها مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية حال سيره بدائرة مركز شرطة إبشواي.

وقرر قائد السيارة بشراء المضبوطات من عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بقصد الإتجار والتربح منها، أمكن ضبط الأخير داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية على أرض فضاء متاخمة لمنزله، وعثر بداخلها على 200 ألف قطعة ألعاب نارية - 37 كيلو جرام بارود خام - 50 كيلو جرام نترات بوتاسيوم - بعض أدوات التصنيع.

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كما تم ضبط مالك مكتبة "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، وبحوزته 3000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وضبط 8 أشخاص بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهم 35514 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

 

ونجحت الشرطة في ضبط 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بالإسكندرية وبحوزتهم 6710 قطع ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الالعاب النارية الصواريخ الداخلية أبشواي

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