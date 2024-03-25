الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات بلاغات سرقة ويضبط مرتكبيها

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات. 

وتم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهما سيارة مُحمل عليها عدد من الأسياخ الحديدية، واعترفا بسرقتها من داخل مول تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج حال إستقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" ملك أحدهما وبحوزتهما (8 بطاريات - 3 مفتاح أوتوماتيك) وإعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات كبائن الإتصالات بأسلوب "الفك" وأقرا بارتكابهما (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

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كما تم ضبط (خادمة) لقيامها بسرقة مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية من داخل شقة ملك (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول) بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعُثر بحوزتها على (مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية"- ساعة يد) وأضافت بشراء مشغولات ذهبية من (صاحب محل مشغولات ذهبية  – مقيم بالجيزة)  بمبلغ مالى من باقى متحصلات واقعة السرقة وأنها تحتفظ بالمشغولات الذهبية لديه، تم ضبطه والمشغولات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة امن القاهرة قسم شرطة التجمع المرج سرقة مبلغ مالى

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