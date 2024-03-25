الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل أنهى حياة عامل بمفك في القاهرة

القبض على عاطل
القبض على عاطل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

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وبعد الانتقال والفحص، تبين أن المتوفى كان عاملاً في تجميع الخردة ومقيمًا في دائرة القسم، وتوفي متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في منتصف الصدر. وتبين أن الجاني، الذي يعمل عاطلاً ومقيم في نفس دائرة القسم، هو من ارتكب الواقعة.
 

وبعد تنفيذ الإجراءات القانونية، تم ضبط الجاني وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وهو مفك، واعترف بارتكاب الواقعة نتيجة لخلافات مالية بينه وبين المتوفى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عاطل مفك القاهرة وزارة الداخلية قسم شرطة دار السلام

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