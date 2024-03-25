الإثنين 25 مارس 2024
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حوادث

ضبط 133 قطعة سلاح و252 قضية مخدرات وتنفيذ 69783 حكمًا خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قطعة سلاح ناري و252 قضية مخدرات، وتنفيذ 69783 حكما قضائيًا متنوعًا.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 133 قطعة سلاح ناري مع 117 متهما».

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الأمن العام يضبط 37 كيلو مخدرات و54 قطعة سلاح نارى بالمحافظات

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سقوط 9 أشخاص بحوزتهم مخدرات في حملة أمنية بالزقازيق

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 69783 حكما قضائيًا متنوعًا.. وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 252 قضية مخدرات مع 276 متهما.. وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 36 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 11متهمًا».

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 236 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 22016مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

سلاح مخدرات الامن العام حملات موسعة سلاح نارى

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