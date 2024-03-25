ضبط 13 قضية مخدرات وسلاح فى حملات أمنية بـ3 محافظات
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.
مديرية أمن أسوان
-ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش و4.500 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدر الشابو بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية
-ضبط 4 قطع سلاح نارى بندقية خرطوش و3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة
-تنفيذ 802 حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
-ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7.250 كيلو جرام لمخدر الحشيش و9.500 كيلو جرام لمخدر البانجو و7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين، وكذا ضبط 3 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.
مديرية أمن الإسكندرية
-ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية لمخدرى الحشيش، الهيروين بحوزة 3 متهمين
-ضبط 3 قضايا سلاح أبيض ضُبط خلالها 3 قطع سلاح أبيض بحوزة 3 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.