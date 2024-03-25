الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط حشيش وسلاح بـ730 ألف جنيه فى 3 محافظات

حشيش
حشيش

يواصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن البحيرة والأقصر والجيزة، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت، وبحوزتهما 1.800 كيلوجرام لمخدر الحشيش، بندقية آلية، فرد محلي وعدد من الطلقات.

 

كما تم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة وبحوزتهما 1.600 كيلوجرام لمخدر الحشيش، بندقية خرطوش، طبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة دراجة نارية بدون لوحات.

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كما تم ضبط سائق له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته 1.500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، و2 فرد محلي وعدد من الطلقات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ730 ألف جنيه تقريبًا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته 20 كيلوجرامًا من مخدر "الهيدرو"، وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته 3 كيلوجرامات من مخدر الآيس "الشابو"، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.1 مليون جنيه تقريبًا.

 

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المتوالية لتجّار المواد المخدرة، وإدراكًا من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامي على المجتمع.

حشيش سلاح الامن العام البحيرة الجيزة

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