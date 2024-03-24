2.6 مليون جنيه.. سقوط 10 من أباطرة المخدرات في حملات أمنية بالمحافظات

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن الفيوم والمنوفية وبني سويف والجيزة والبحيرة وأسوان، من ملاحقة وضبط العناصرالإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، البودر، وسلاح أبيض.

وفي مديرية أمن البحيرة ضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته 1،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية.

وفي مديرية أمن بنى سويف تم ضبط عاطل وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وفي مديرية أمن الجيزة ضبط عاطل وربة منزل وبحوزتهما 1،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس.

وفي مديرية أمن أسوان ضبط عاطل وبحوزته 20،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وميزان حساس.

وفي مديرية أمن المنوفية تم ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 1،200 كيلو جرام لمخدر الهيروين، كمية لمخدرى الحشيش، الأيس.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2،6 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.