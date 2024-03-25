الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب الشباب يواجه تونس في ختام مشواره بدورة الجزائر الودية

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

يختتم منتخب مصر للشباب لكرة القدم، مشواره في الدورة الودية التي تستضيفها الجزائر، بمواجهة منتخب تونس في الحادية عشرة مساء اليوم.

ويتصدر منتخب تونس الدورة الودية برصيد ست نقاط وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف يليه منتخب الجزائر برصيد ثلاث نقاط وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف، ثم منتخب مصر برصيد ثلاث نقاط وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف، وأخيرًا منتخب موريتانيا بدون نقاط.

الفوز بفارق هدفين 

كان منتخب مصر قد خسر مباراته الأولى أمام الجزائر 2-1 وفاز في مباراته الثانية على موريتانيا بهدفين مقابل هدف ولكي يفوز منتخب مصر بالبطولة يجب أن يهزم تونس بفارق هدفين وينتظر نتيجة مباراة الجزائر وموريتانيا المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، وفي حالة فوز منتخب مصر على تونس بفارق هدفين سيتوج بطلا للدورة الودية إذا انتهت مباراة الجزائر وموريتانيا بفوز موريتانيا أو التعادل أو فوز منتخب الجزائر بفارق هدف واحد.

وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب حرص على متابعة مباراتي تونس مع الجزائر وموريتانيا وقام بشرح نقاط القوة والضعف في صفوفه للاعبين خلال التدريب الأخير وأكد وائل رياض للاعبيه أن المنتخب التونسي يملك هجوما قويا وبالتالي لابد من وجود حذر من المدافعين لكن في المقابل دفاع المنتخب التونسي ضعيف ويسهل اختراقه بسهولة.

 اختار وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب 27 لاعبا للمشاركة في دورة الجزائر وهم: حازم جمال ومحمد منشاوي وأحمد وهب ومحمد عبدالفتاح وأحمد عابدين وعبد الله فؤاد وأحمد مجدي وزياد خالد وحسن أبوالمعاطي ومحمد عبدالمنعم ومروان حجي ومحمد إبراهيم وسيف عصام وإبراهيم عادل وعبدالرحمن شعبان "كتكوت" وأحمد خالد "كباكا" ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالله وعمر خضر وعمرو خالد وعمار ياسر ومحمد زعلوك ومهند محمد ومحمد رأفت وعمر فتحي "عموري" ومحمد الدسوقي.

منتخب مصر للشباب منتخب تونس وائل رياض منتخب الجزائر منتخب موريتانيا

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