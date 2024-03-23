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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الليلة.. منتخب مصر للشباب يواجه موريتانيا فى الجولة الثانية بدورة الجزائر الودية

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة مباراته الثانية في الدورة الودية التي تستضيفها الجزائر عندما يواجه منتخب موريتانيا في الحادية عشرة مساء اليوم بملعب سالم مبروكي ويلتقي في نفس التوقيت منتخبا الجزائر وتونس.

الفريقان خسر كل منهما مباراته الأولى ونال منتخب مصر للشباب الهزيمة أمام الجزائر بنتيجة 2-1 كما خسر منتخب موريتانيا أمام تونس بهدف مقابل ثلاثة أهداف.

منتخب مصر للشباب خسر مباراته الأولى أمام الجزائر 

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض على مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا وشرح خلال تدريب الأمس، نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب الموريتاني للاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز حتى لا يفقد الفريق حظوظه في المنافسة على الفوز بالبطولة.

ومن المنتظر أن يجري وائل رياض، بعض التغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة الجزائر بعدما قام خلال التدريب بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وأدت للهزيمة أمام الجزائر ووضح خلال التدريب إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز.

قائمة منتخب مصر للشباب المشاركة فى دورة الجزائر

واختار وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب 27 لاعبا للمشاركة في دورة الجزائر وهم: حازم جمال ومحمد منشاوي وأحمد وهب ومحمد عبدالفتاح وأحمد عابدين وعبد الله فؤاد وأحمد مجدي وزياد خالد وحسن أبوالمعاطي ومحمد عبدالمنعم ومروان حجي ومحمد إبراهيم وسيف عصام وإبراهيم عادل وعبدالرحمن شعبان "كتكوت" وأحمد خالد "كباكا" ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالله وعمر خضر وعمرو خالد وعمار ياسر ومحمد زعلوك ومهند محمد ومحمد رأفت وعمر فتحي "عموري" ومحمد الدسوقي.

منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة منتخب موريتانيا الجزائر وائل رياض تونس

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