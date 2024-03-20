الليلة.. منتخب الشباب يواجه الجزائر فى افتتاح الدورة الودية

يبدأ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم مشواره في الدورة الودية التي تستضيفها الجزائر بمواجهة المنتخب الجزائري في الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء، بملعب سالم مبروكي بالرويبة.

ويشارك في دورة الجزائر الودية أربعة منتخبات، هى مصر والجزائر وتونس وموريتانيا، ويلتقي غدًا الخميس، منتخبا تونس وموريتانيا، ويلعب منتخب مصر مباراته الثانية أمام موريتانيا السبت المقبل، ثم يواجه منتخب تونس يوم الإثنين المقبل.

كان لاعبو منتخب مصر للشباب قد خضعوا لقياسات بدنية وجسدية فى إطار البرنامج البدنى الذي وضعه وائل رياض المدير الفنى والدكتور قاسم قدرى المعد البدني، وحرص علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ومحمد يوسف مساعد المدير الفني والمشرف على منتخبات الشباب والناشئين على حضور التدريب الأخير قبل السفر لدعم الجهاز الفني واللاعبين وعقد علاء نبيل جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين طالبهم خلالها ببذل قصاري جهدهم لتقديم بطولة قوية والتأكيد على أن هذا الجيل هو مستقبل الكرة المصرية، مؤكدا استمرار الدعم وتلبية احتياجات الفريق من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.

وسافر منتخب الشباب إلى الجزائر الإثنين الماضي، وأدى تدريبه أمس وركز خلاله الجهاز الفني بقيادة وائل رياض على طريقة اللعب التي سيواجه بها منتخب الجزائر.

واختار وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب 27 لاعبا للمشاركة في دورة الجزائر، وهم: حازم جمال ومحمد منشاوي وأحمد وهب ومحمد عبدالفتاح وأحمد عابدين وعبد الله فؤاد وأحمد مجدي وزياد خالد وحسن أبوالمعاطي ومحمد عبدالمنعم ومروان حجي ومحمد إبراهيم وسيف عصام وإبراهيم عادل وعبدالرحمن شعبان "كتكوت" وأحمد خالد "كباكا" ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالله وعمر خضر وعمرو خالد وعمار ياسر ومحمد زعلوك ومهند محمد ومحمد رأفت وعمر فتحي "عموري" ومحمد الدسوقي.