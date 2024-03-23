رئيس اتحاد كرة اليد يشيد بحصول منتخب الشباب على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

حرص مجلس ادارة اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين على تهنئة منتخب الشباب بعد حصوله على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الافريقية فى نسختها الثالثة عشرة والتى اقيمت بمدينة اكرا عاصمة غانا.

وأشاد الدكتور محمد الأمين بالمستوى البطولى للاعبين والجهاز الفنى بقيادة طارق محروس فى المباراة النهائية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وتحقيق الفريق الفوز فى جميع مبارياته بالبطولة.

كما أشاد الدكتور محمد الأمين بروح الإصرار والعزيمة التي تحلى بها لاعبو الفريق لتحقيق انجاز إفريقى جديد يضاف الى انجازات كرة اليد المصرية.

وأكد رئيس اتحاد كرة اليد أن هذا الانجاز والتتويج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية يؤكد ريادة مصر لكرة اليد الإفريقية.

كان منتخب الشباب قد توج بجدارة بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في غانا بعد فوزه في كل مبارياته وتصدر قمة المجموعة الأولى في الدور الأول بالفوز على مالي 49- 16 وعلى توجو 54- 22 وعلى نيجيريا 27 – 24 ثم فاز في الدور نصف النهائي على بنين 38–27 وتغلب في النهائي على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 33 – 32.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب الشباب كلا من محمد الألفي المدير الفنى للمنتخبات الوطنية وطارق محروس المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2004 ومهند السحيلي المدرب العام ومنعم السيد مدرب حراس المرمى ومحمد عبد المنعم المدير الإداري والدكتور رومانى نبيل طبيب الفريق.

ومثل منتخب مصر في دورة الألعاب الإفريقية 16 لاعبا وهم: عبدالرحمن حُميد ويوسف وليد ويوسف ناجي ومحمد لاشين وسيف هاني فوكس وهشام صلاح وعبدالله إمام ومحمد عماد، وياسين محمد عبدالمنعم وعمر عدلان وزياد حشاد وبلال إبراهيم مسعود ومحمد مؤمن صفا ومحمد عبدالغني وأحمد تغيان ومعاذ عزب.