الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب شباب اليد يواجه بنين في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب لكرة اليد

يسعى منتخب مصر للشباب مواليد 2004 لكرة اليد لمواصلة مسيراته الناجحة في دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا عاصمة غانا، عندما يواجه منتخب بنين في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي، تعقبها مباراة الكونغو الديمقراطية ونيجيريا في الثامنة مساء.

العلامة الكاملة للفراعنة 

وتأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول بالفوز على مالي 49- 16 وعلى توجو 54- 22 وعلى نيجيريا 27 – 24 بينما تأهل منتخب بنين بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بالفوز كينيا 27- 25 وعلى غانا 29 -24 والهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية 31 – 37.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية للدور نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول بالفوز على بنين 37- 31 وعلى غانا 33- 21 وعلى كينيا 36 -31 بينما تأهل منتخب نيجيريا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى بالفوز على توجو 38 -19 وعلى مالي 30- 18والهزيمة أمام منتخب مصر 24 – 27.

طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر حرص على متابعة المباراة الأخيرة لمنتخب بنين أمام غانا وتعرف على أسلوب لعبه ونقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويقود منتخب مصر في دورة الألعاب الإفريقية جهاز فني مكون من: طارق محروس مديرا فنيا، ومهند السحيلي مدربا عاما، ومنعم السيد مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم المدير الإداري، والدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مدير المنتخبات الوطنية.

واختار طارق محروس، المدير الفني لمنتخب مصر، 16 لاعبًا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، وهم: عبدالرحمن حُميد ويوسف وليد ويوسف ناجي، ومحمد لاشين وسيف هاني فوكس وهشام صلاح وعبدالله إمام ومحمد عماد، وياسين محمد عبدالمنعم وعمر عدلان وزياد حشاد وبلال إبراهيم مسعود، ومحمد مؤمن صفا ومحمد عبدالغني وأحمد تغيان ومعاذ عزب.

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