الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب اليد يواجه توجو لحسم تأهله لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد

يسعى منتخب شباب مصر لكرة اليد لحسم تأهله للدور نصف النهائي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بمدينة أكرا عاصمة غانا عندما يواجه نظيره منتخب توجو في الثانية ظهر اليوم في الجولة الثانية  بالمجموعة الأولى في الدور الأول.

وتقام اليوم ثلاث مباريات أخرى حيث يلتقي منتخبا غانا والكونغو الديمقراطية في الرابعة عصرا ومنتخبا كينيا وبنين في السادسة مساء ومنتخبا مالي ونيجيريا في الثامنة مساء وفي حالة فوز مصر على توجو ونيجيريا على مالي يتأهل منتخبا مصر ونيجيريا للدور نصف النهائي وتبقي مباراتهما معا يوم الأحد المقبل لتحديد أول وثاني المجموعة الأولى.

كان منتخب مصر قد فاز في مباراته الأولى على مالي بنتيجة 49 – 16 وفاز منتخب نيجيريا على توجو 38 -19 وفي المجموعة الثانية فاز منتخب كينيا على غانا 27 – 22 وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على بنين 37 -31 .

ويشارك 8 منتخبات في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الإفريقية تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضمت الأولى منتخبات مصر ومالي ونيجيريا وتوجو وضمت الثانية غانا والكونغو الديمقراطية وبنبن وكينيا.

واختار طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر 16 لاعبًا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية وهم عبد الرحمن حُميد ويوسف وليد ويوسف ناجي ومحمد لاشين وسيف هاني فوكس وهشام صلاح وعبد الله إمام ومحمد عماد وياسين محمد عبد المنعم وعمر عدلان وزياد حشاد وبلال إبراهيم مسعود ومحمد مؤمن صفا ومحمد عبد الغني وأحمد تغيان ومعاذ عزب.

ويقود منتخب مصرفي دورة الألعاب الإفريقية جهاز فني مكون من طارق محروس مديرا فنيا ومهند السحيلي مدربا عاما ومنعم السيد مدربا لحراس المرمى ومحمد عبد المنعم المدير الإداري والدكتور روماني سعد طبيب المنتخب ومحمد الألفي مدير المنتخبات الوطنية.

دورة الألعاب الإفريقية منتخب شباب مصر لكرة اليد منتخب توجو نيجيريا مالي

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