دورة الألعاب الأفريقية| منتخب اليد يستدعى أحمد سامح عقب إصابة هشام صلاح

قرر مسؤولو منتخب مصر لكرة اليد استدعاء اللاعب أحمد سامح، لاستكمال دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

واستقر طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة اليد المشارك في دورة الألعاب الأفريقية الحالية، على ضم أحمد سامح عقب إصابة هشام صلاح بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة نيجيريا الأخيرة في دور المجموعات والتي حسمها منتخب مصر لكرة اليد بنتيجة 27-24.

ومن المقرر أن يصل سامح غدا الأربعاء إلى غانا، من أجل الانضمام إلى منتخب مصر لكرة اليد، بينما سيغادر هشام صلاح غداً أيضا إلى مصر من أجل إجراء عملية الرباط الصليبي.

ولن يخوض أحمد سامح مباراة نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقرر لها غدا الأربعاء، والتي ستجمع منتخب مصر ونظيره بنين.

واختار طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد 16 لاعبًا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، حيث تقام منافسات كرة اليد خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس الجاري.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية

حراسة المرمى: عبد الرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي

اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبد الله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبد المنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأفريقية عن وقوع منتخب اليد في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا ومالي وتوجو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية وكينيا وبنين وغانا.