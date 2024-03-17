الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب اليد يهزم نيجيريا ويتأهل لنصف نهائى دورة الألعاب الإفريقية

منتخب اليد
منتخب اليد

نجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية، وذلك بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة بالفوز على نيجيريا بنتيجة 27 /24 في ثالث مبارياته ببدورة الألعاب الإفريقية والمقامة في غانا في الفترة من 8 حتى 23 مارس الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 15/10، قبل أن يواصل تألقه في الشوط الثاني والمباراة لينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة ويتأهل لنصف النهائي متصدرًا لمجموعته.

وافتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة بالفوز على مالي بنتيجة 49 /16، ثم الفوز على توجو بنتيجة 54 /22 في المباراة الثانية.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من: 

حراسة المرمى: عبد الرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي
اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبد الله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبد المنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الإفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.

محمد مؤمن صفا قائمة منتخب مصر لكرة اليد منتخب مصر لكرة اليد عبد الرحمن ح ميد بالفوز على نيجيريا بنتيجة

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