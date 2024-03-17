منتخب اليد يواجه نيجيريا فى ختام الدور الأول لدورة الألعاب الإفريقية

يختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2004 لكرة اليد مبارياته في الدور الأول لدورة الألعاب الإفريقية، المقامة بمدينة أكرا، عاصمة غانا، بمواجهة منتخب نيجيريا في السادسة مساء اليوم، بصالة بورتيمان في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى.

وتأهل منتخبا مصر ونيجيريا للدور نصف النهائي بعد فوز كل منهما في المباراتين اللتين خاضاهما، وفاز منتخب مصر على مالي 49- 16 وعلى توجو 54- 22، وفاز منتخب نيجيريا على توجو 38 -19 وعلى مالي 30- 18 وستحدد نتيجة مباراة مصر ونيجيريا أول وثاني المجموعة الأولى، وفي مباراة هامشية بنفس المجموعة يلتقي منتخبا توجو ومالي في الرابعة عصرا.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخبا بنين وغانا في الثانية ظهرا، ومنتخبا الكونغو الديمقراطية وكينيا في الثامنة مساء، ويتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية المجموعة الأولى بعد فوزه على بنين 37- 31 وعلى غانا 33- 21، في حين فاز منتخب كينيا على غانا 27- 22، وفاز منتخب بنين على كينيا 27- 25.

وأكد طارق محروس، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفريق جاهز لمباراة نيجيريا التي تعتبر أول اختبار حقيقي في البطولة وبروفة لمنافسات الدور نصف النهائي والنهائي.

ويقود منتخب مصر في دورة الألعاب الإفريقية جهاز فني مكون من: طارق محروس مديرا فنيا، ومهند السحيلي مدربا عاما، ومنعم السيد مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم المدير الإداري، والدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مدير المنتخبات الوطنية.

واختار طارق محروس، المدير الفني لمنتخب مصر، 16 لاعبًا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، وهم: عبدالرحمن حُميد ويوسف وليد ويوسف ناجي، ومحمد لاشين وسيف هاني فوكس وهشام صلاح وعبدالله إمام ومحمد عماد، وياسين محمد عبدالمنعم وعمر عدلان وزياد حشاد وبلال إبراهيم مسعود، ومحمد مؤمن صفا ومحمد عبدالغني وأحمد تغيان ومعاذ عزب.