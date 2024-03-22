منتخب اليد يواجه الكونغو الديمقراطية على "ذهبية" دورة الألعاب الإفريقية

يسعى منتخب الشباب مواليد 2004 لكرة اليد لحصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا عاصمة غانا عندما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في الثامنة والنصف مساء اليوم في المباراة النهائية.

منتخبا مصر والكونغو الديمقراطية تأهلا للمباراة النهائية عن جدارة ونجحا في الفوز بكل مبارياتهما وتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الأولى في الدور الأول بالفوز على مالي 49- 16 وعلى توجو 54- 22 وعلى نيجيريا 27 – 24، ثم فاز في الدور نصف النهائي على بنين 38–27، بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية بعدما تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول بالفوز على بنين 37- 31 وعلى غانا 33- 21 وعلى كينيا 36 -31 ثم هزم نيجيريا في الدور نصف النهائي بنتيجة 29 – 20.

وأكد طارق محروس، المدير الفني لمنتخب مصر أن منتخب الكونغو الديمقراطية واحد من أفضل المنتخبات في دورة الألعاب الإفريقية وتأهل للنهائى عن جدارة بعد فوزه في كل مبارياته، لذلك المواجهة معه ستكون صعبة، لكن هناك إصرار من لاعبي منتخب مصر على حصد الميدالية الذهبية.

ويقود منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الإفريقية جهاز فني مكون من: طارق محروس مديرًا فنيًا ومهند السحيلي مدربًا عامًا ومنعم السيد مدربًا لحراس المرمى ومحمد عبدالمنعم المدير الإداري والدكتور روماني سعد طبيب المنتخب ومحمد الألفي مدير المنتخبات الوطنية.

واختار طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر 16 لاعبًا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية وهم: عبدالرحمن حُميد ويوسف وليد ويوسف ناجي ومحمد لاشين وسيف هاني فوكس وهشام صلاح وعبدالله إمام ومحمد عماد، وياسين محمد عبدالمنعم وعمر عدلان وزياد حشاد وبلال إبراهيم مسعود ومحمد مؤمن صفا ومحمد عبدالغني وأحمد تغيان ومعاذ عزب.