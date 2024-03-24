ر ئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع تنفيذ "سكن لكل المصريين"

تابع المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال تنفيذ أعمال 98 عمارة سكينة بواقع 2352 وحدة سكينة في مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين نموذج 90 متر مربع للوحده المقام تنفيذه بالحي الـ20 شاملة كافة انواع المرافق .

كما باشر المهندس علاء منيع استكمال أعمال تنفيذ 178 عمارة سكينة بواقع 4272 وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع للوحدة الواحدة المقام بتنفيذه بالحي الـ21 .

وشدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان على استكمال الأعمال الجاريه للطرق من تركيب طرق داخليه وتنسيق موقع، مشددًا على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء طبقا للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة، وذلك لانجاز خطة الدوله الشاملة والعمل علي قدم وساق للانتهاء من كافه المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

وافاد انه ياتي ذلك في ضوء الاهتمام بكافه المشروعات بالمدينة وبتوفير الخدمات المقدمة للمواطن من خدمات الإسكان

تفاصيل تنفيذ النادي المحور الشرقي يخدم مشروع الاسكان الاجتماعي بالاحياء

وتابع المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال الاعمال الجارية بنادى المحور الشرقي، والذى يقع فى المحور الشرقى للخدمات بالمرحله الرابعه بالمدينة ليخدم مشروع الأسكان الاجتماعي بالحى الـ11، 12، 15، 16 منطقة ابنى بيتك بالحى الثانى عشر والسادس عشر والمجاورات المحيطة بالنادى بل وكافة الأحياء بالمدينة.



وأشار إلي أن مشروع نادي المحور الشرقي يقع على مساحة 17 فدان وتتضمن المبنى الأجتماعى من دورين، وصالة الألعاب وحمام سباحة دولى و حمام أطفال، وملعب كرة قدم دولى و مبنى مدرجات لملعب كرة القدم، ومبنى تجارى لعرض منتجات الشباب أول علوى وملاعب ثلاثية وتنس وهوكى، و2 كافتريا.



وكما يشمل٤ مبانى خلع ملابس، ومسجد ومصلى علوى للسيدات بالاضافة إلي ذلك السوروالبوابات إضافة الى المساحات الخضراء المتنوعة المزودة بكافة الاشجار والزهور.



ولفت رئيس جهاز العاشرمن رمضان، أن المدينة تشهد طفرة كبيرة من تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، كما حرص على التنبيه بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة.