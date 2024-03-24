الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"سر المسجد" الحلقة 14.. حرامي يكشف لغز جديد من الرموز المفقودة

سر المسجد
سر المسجد

يحظى مسلسل سر المسجد على نسب مشاهدة عالية يوميًا لكونه موجه للأطفال والتي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبدأت أحداث الحلقة 14 من المسلسل بأن شروق اكتشفت حرام يقوم بسرقة بعض الأشياء من القرية.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 14
قررت شروق أن تراقب ذلك الحرامي حتى إن اكتشفت أن معه رمز جديد من الرموز المفقودة، لتقرر الذهاب إلى سيف وياسين للبحث عن الرمز في السوق.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 15

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

“سر المسجد” هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

مسلسل سر المسجد احداث الحلقة 14

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

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مواعيد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 14 للأطفال

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