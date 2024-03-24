محافظ مطروح ونائبته يشهدان احتفالية يوم المرأة والأم المثالية 2024
شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ونائبته الدكتورة دينا عثمان، اليوم، فعاليات احتفالية يوم المرأة والأم المثالية لعام 2024 التي نظمتها المحافظة بحضور السكرتير المساعد للمحافظة والنائبة فتحية السنوسي وسحر عيد أعضاء مجلس النواب والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف ورئيس مدينة سيوة ومدير دار الإفتاء وممثل الكنيسة ورئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والدكتور أحمد سمير عضو التحالف الوطني بالمحافظة وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمهات المثاليات.
ورصد “الدستور” فعاليات الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيديو عن الأمهات المثاليات من وزارة التضامن الاجتماعي ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ومجالس المدن وعددا من النماذج المتميزة للمرأة بمطروح أعده إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة مطروح
_كورال التربية والتعليم
وبأعلام مصر قدم كورال التربية والتعليم في محافظة مطروح بقيادة إيناس رمزي الموجه العام للتربية الموسيقية عروض فنية واغاني عن الأم وشهر رمضان الكريم وذلك احتفالا بيوم المرأة وعيد الأم.
كما تم تقديم أوبريت مسرحي من طلاب التربية والتعليم بعنوان " أمي " احتفالا بعيد الأم.