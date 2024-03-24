الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح ونائبته يشهدان احتفالية يوم المرأة والأم المثالية 2024

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ونائبته الدكتورة دينا عثمان، اليوم، فعاليات احتفالية يوم المرأة والأم المثالية لعام 2024 التي نظمتها المحافظة بحضور السكرتير المساعد للمحافظة والنائبة فتحية السنوسي وسحر عيد أعضاء مجلس النواب والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف ورئيس مدينة سيوة ومدير دار الإفتاء وممثل الكنيسة ورئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والدكتور أحمد سمير عضو التحالف الوطني بالمحافظة  وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمهات المثاليات.

ورصد “الدستور” فعاليات الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيديو عن الأمهات المثاليات من وزارة التضامن الاجتماعي ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ومجالس المدن وعددا من النماذج المتميزة للمرأة  بمطروح أعده إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة مطروح

_كورال التربية والتعليم


وبأعلام مصر قدم كورال التربية والتعليم في محافظة مطروح بقيادة إيناس رمزي الموجه العام للتربية الموسيقية عروض فنية واغاني عن الأم وشهر رمضان الكريم وذلك احتفالا بيوم المرأة وعيد الأم.

كما تم تقديم أوبريت مسرحي من طلاب التربية والتعليم بعنوان " أمي " احتفالا بعيد الأم.

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محافظ مطروح احتفالية يوم المرأة والأم المثالية مطروح الأم المثالية لعام 2024 نائب محافظ مطروح

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