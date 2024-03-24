الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس "مطروح الأزهرية" يتابع انطلاق اختبارات شهر مارس بإدارة الحمام التعليمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت، اليوم الأحد، بمعاهد منطقة مطروح الأزهرية، اختبارات شهر مارس «للصفوف الرابع والخامس والسادس»، بالمرحلة الابتدائية، وسط متابعات جادة من قيادات الأزهر بمطروح.

- اختبارات شهر مارس 

وبدأت اختبارات شهر مارس بمادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، في المقرر الذي تم تدريسه للتلاميذ خلال الشهر، على أن تنتهي نهاية الأسبوع الجاري، بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

- إدارة الحمام التعليمية

وقد تابع فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الاختبارات بإدارة الحمام التعليمية، يرافقه فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي مدير إدارة شئون القرآن الكريم، ومدير إدارة الحمام التعليمية فضيلة الشيخ عادل الشافعي، موجها تعليماته بتوفير سبل الهدوء والراحة للتلاميذ لأداء الامتحانات بشكل جيد.

- استعدادًا لامتحانات آخر العام

يأتي ذلك استعدادًا لامتحانات آخر العام لصفوف النقل بجميع المراحل، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2024/2023، التي تبدأ 20 أبريل المقبل.

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معاهد منطقة مطروح الأزهرية اختبارات شهر مارس المرحلة الابتدائية مطروح منطقة مطروح الأزهرية

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