كيف نجحت الدولة فى تعزيز قدرات المرأة المصرية خلال 10 سنوات؟

رصدت دراسة حديثة للمرصد المصري للفكر، المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية خلال العقد الماضي، في ظل وجود إرادة سياسية داعمة ومساندة لملف تمكين المرأة المصرية، ودعم حضورها في قلب مسيرة العمل الوطني، إدراكًا لدور المرأة المصرية المهم في تشكيل وصياغة ماضي وحاضر ومستقبل هذا الوطن، مما جعل هذا العصر هو العصر الذهبي للمرأة المصرية.

ملف تمكين المرأة

وأوضح المرصد، فى دراسة له، أن المرأة المصرية حصلت على العديد من المكتسبات غير المسبوقة، وفي شتي المجالات خلال الأعوام العشرة الماضية، فشهد ملف تمكين المرأة العديد من الخطوات السريعة والثابتة، وتمت ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وإجراءات وبرامج تنفيذية، مضيفًا أنه لم تعد بذلك المرأة المصرية حاضرة فقط في مستهدفات الاستراتيجيات التنموية للدولة.

وأشارت الدراسة إلى خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز قدرات المرأة المصرية، فسعت الدولة المصرية إلى جانب إتاحة الفرصة للمرأة لتولي المناصب القيادية، إلى العمل على تأهيل وتدريب المرأة المصرية، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وفي هذا الإطار شاركت المرأة المصرية في العديد من برامج التأهيل والبرامج المتخصصة لتعزيز القدرات القيادية للمرأة، وذلك بالشراكة مع معاهد وجامعات دولية لضمان بناء كوادر من النساء القيادية حتى تكون مشاركة المرأة فعالة ومثمرة.

تعزيز قدرات المرأة المصرية

ورصدت الدراسة أبرز خطوات تعزيز قدرات المرأة المصرية ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، فتمثل نسبة مشاركة المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة نحو 55%، فيما تمثل المرأة نحو 44% من خريجي البرامج التدريبية للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضافت الدراسة أنه أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكانًا وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية، وكذلك برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، ويهدف البرنامج لتدريب المرأة المصرية في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات، واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، بهدف تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة.

كما رصدت الدراسة خطوات تعزيز قدرات المرأة، ومنها أيضًا تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، نظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدف ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة، واستفادت منه 740 قيادة نسائية على مستوى المحافظات، كما استحدثت الدولة آلية لتشجيع تنافسية المرأة المصرية، بإطلاق جائزة "التميز الحكومي للمرأة"؛ لتشجيع المرأة في الوصول لأعلى المناصب ومواقع صنع القرار.

وتطرقت الدراسة إلى أحد برامج تعزيز القدرات ومنها برنامج "هي تقود"، على دعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.