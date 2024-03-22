165 مقعدًا عام 2024.. دراسة توضح التمكين السياسى للمرأة المصرية

أكد المركز المصري للفكر، أن الإرادة السياسية أدركت دور المرأة المحورى فى بناء مجتمع مستدام، لذلك بدأت فى اتخاذ خطوات تمكين المرأة وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين وخطط وبرامج تنفيذية مستدامة، مما أسهم في إعادة التوازن المجتمعي، ووضع المرأة في المكانة التي تليق بقيمتها وتضحياتها، لتبرهن إنجازات ونجاحات المرأة المصرية على ما يحمله المستقبل من أفق واعد لها وللمجتمع بمختلف فئاته.

ورصد المركز فى دراسة له، تحقيق معادلة التمكين والتنمية بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة، ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس في عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الشامل، منوها أنه بدأت أُولى خطوات التمكين السياسي بتحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب.

وتطرقت الدراسة إلى وضع المرأة في المجالس التشريعية، فوصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 165 مقعدا عام 2024، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلا عن وصول تمثيلها في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعدًا عام 2024، مقابل 12 مقعدًا عام 2012، وعلى مستوى مواقع صنع القرار: زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري بعد أن كان وزيرتين عام 2012، ليصل إلى 6 وزيرات عام 2024، بجانب بلوغ نسبة تمثيل المرأة في منصب نائب الوزير 27%، وبلوغ نسبة تمثيلها في منصب نائب المحافظ 31%.

كما وصل عدد العضوات بالقضاء العادي 130 سيدة، وبالنيابة العامة 17 سيدة، فيما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدة، وعدد العضوات بهيئة النيابة الإدارية 2363 سيدة، وعدد العضوات بهيئة قضايا الدولة 1290 سيدة. كما اتُخذت بعض الخطوات المضيئة التي تُعدّ انتصارًا للنساء مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام المرأة المصرية، إذ تم تعيين 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات.

كما رصدت الدراسة وصول المرأة لمناصب قيادية لأول مرة في تاريخها، حيث تعد "فيبي جرجس" أول سيدة تتولى منصب وكيل منصب الشيوخ، ونادية عبده أول سيدة تتولى منصب المحافظ، وحسناء شعبان عبدالله أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، وفايزة أبوالنجا أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، ولبنى هلال أول سيدة تتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي، والسفيرة مشيرة خطاب أول سيدة تتولى منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.