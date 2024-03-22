كلمة الرئيس السيسى باحتفالية يوم المرأة المصرية ولقاء بلينكن يتصدران اهتمامات الصحف

تصدَّرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، وتصريحاته خلال استقباله، أمس، أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، والوفد المرافق له- اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

وتحت عنوان: "المرأة المصرية الدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة الوطن"، قالت صحيفة "الأهرام" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن المرأة المصرية تظل دائمًا محورًا أساسيًا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه، فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، والسند ومنبع العطاء وقت المِحَن، والدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله في كلمته، أمس، خلال احتفالية المرأة المصرية بمركز المنارة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة: «اسمحوا لى ونحن نحتفى اليوم فى تقليد سنوى متجدد بسيدات مصر العظيمات أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية تسجل كل يوم فى مختلف المجالات والميادين أسمى معانى العطاء والصبر والتضحية والكفاح، ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها».

واستهل الرئيس كلمته قائلا: «كل عام وأنتم بخير والشعب المصرى العظيم فى سلام وأمان، بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأيضًا بمناسبة الصوم الكبير لأشقائنا المسيحيين، كل عام وأنتم طيبون جميعا، أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

الرئيس السيسى يحذر من عواقب أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان: "الرئيس: عواقب خطيرة لأى عملية عسكرية برفح.. وبلينكن: نقدر دور مصر فى استقرار الشرق الأوسط"، قالت صحيفة "الأهرام" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرًا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، ومحذرًا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، والوفد المرافق له، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدًا ضرورة فتح آفاق المسار السياسى من خلال العمل المكثف على تفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وبالانتقال إلى صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان: "تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج"، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بملفات وزارة الهجرة، على رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج، وإتاحة المزيد من التيسيرات إلى جانب التعامل مع أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة عدد من ملفات الوزارة.

وحسب الصحيفة، فقد أشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبًا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كل المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة، ويتم التسجيل عليه بالرقم القومي، ويشمل مختلف الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.

2000 جنيه لإردب القمح وسداد المستحقات خلال 48 ساعة

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان: "2000 جنيه لإردب القمح وسداد المستحقات خلال 48 ساعة"، قالت صحيفة "الجمهورية": أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 55 لسنة 2024 بشأن تنظيم حصاد وتداول القمح المحلي الموسم الجديد 2024.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الوزير تضمن في مادته الأولى أنه يتم توريد محصول القمح المنتج محليًا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار حدد أسعار التوريد عند 2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و1900 جنيه للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، لجميع الأصناف المزروعة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.