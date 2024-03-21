صفاء أبو السعود: طروحات الرئيس السيسي إيجابية ومهمة لبناء الإنسان

عبرت الفنانة صفاء أبو السعود، عن سعادتها بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحديث لها خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى: "كانت مفاجأة سعيدة ومبهجة والرئيس فيه من البساطة والإنسانية والتقدير ومبسوطة من لفتة الرئيس والاختيارات موفقة للسيدات اللي تم تكريمهن في حفل تكريم المرأة المصرية".

وأكدت أبو السعود، أن طروحات الرئيس السيسي إيجابية ومهمة لبناء الإنسان، وحديثه مهم عن أهمية المسار الفني وتقديم أعمال تساهم في بناء مجتمعات وشباب وطلائع وأطفال.

وتابعت: "أبدو أني فنانة وممثلة وعندي شجاعة لازم تكون موجودة في الفنان طبعا ولكن طبعي خجولة وارتبكت من نداء الرئيس وكانت مفاجأة ليا لان الرئيس كانت يختتم كلمته وما فعله شيء رائع وإنساني وفوجئت بلفتة الرئيس واتخضيت وحسيت بمشاعر كتير وعندي حاجات كتير كنت عايز اقولها نسيتها، وكلام الرئيس ضرب في دماغي بالفعل".

وكان قد هنأ الرئيس السيسي، الفنانة صفاء أبو السعود، بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم.

وتوجه في كلمة ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، اليوم الخميس، بحديثه للفنانة، قائلًا: «كل سنة وأنت طيبة وسعداء بوجودك معانا لازم تعملي حاجة عظيمة وأنا معاكي، أنت مليتي الدنيا قبل كده زمان».

وأشارت «أبو السعود» إلى أنها ستسعد قلوب الملايين بتقديم أغنية «أهلا بالعيد» بحلول عيد الفطر، قائلة إنها تحضر لمفاجأة بعد ذلك.

ورد عليها الرئيس السيسي: «أنا بتكلم في أكتر من كده، أتكلم في مسار حاجة نحط مسار لفكرة تخلينا نقدر نضيف لمجتمعنا».