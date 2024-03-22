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اقتصاد

بالأرقام والتواريخ.. تسليم عمارات مشروع سكن مصر المرحلة التاسعة

سكن مصر
سكن مصر

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم بدء تسليم 40 عمارة سكينة بمشروع سكن مصر بواقع 960 وحدة سكينة بالمرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع بدء من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 حتي 29 مايو المقبل بمدينة دمياط الجديدة 

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بأرقام العمارات والتواريخ.. تفاصيل تسليم وحدات مشروع سكن مصر المرحلة التاسعة بدمياط الجديدة 

 

وأفاد الدكتور مهندس محمد خلف الله، أنه سيتم تسليم أرقام عمارات من 1 إلي 3 يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، يليها تسليم أرقام العمارات من 4 إلي 6 يوم الأربعاء الموافق 8 مايو، يليها تسلم أرقام العمارات من 7 إلي 9 يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024. 

 

وتابع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم أرقام العمارات من 10 إلي 12 يوم الاحد الموافق 12 مايو، ثم تسليم أرقام العمارات من 13 إلي 15 يوم الاثنين 13 مايو، وسيتم تسليم أرقام العمارات من 16 إلي 18 يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، يليها تسليم أرقام العمارات من من 19 إلي 21 يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، لافتًا بان تم تخصيص يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 للمواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام.

 

وواصل رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أنه سيتم تسليم 40 عمارة بمشروع سكن المرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع حيث يتم تسليم أرقام عمارات من 22 إلي 24 يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، يليها تسليم أرقام العمارات من 25 إلي 27 يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024، ثم تسليم أرقام العمارات من 28 إلي 30 يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، ويأتي تسليم أرقام العمارات من 31 إلي 33 يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، مشيرًا إلي أنه سيتم تحديد يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 للمواطنين الذين تخلفوا عن تسليم وحداتهم بالأرقام العمارات السابقة. 

 

واستكمل الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم أرقام العمارات من 34 إلي 36 يوم الاحد الموافق 26 مايو 2024، يليها تسليم أرقام 37 إلي 39 يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024، ثم سيتم تسليم رقم العمارة الـ40 يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024، مضيفًا أنه تم تخصيص يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 للمواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام.

سكن مصر المرحلة التاسعة ارقام العمارات دمياط الجديدة

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